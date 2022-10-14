Siyasetin öteki yüzü

Mehmet Ali Çelebi yönelttiği ağır eleştirileri unutup AKP’ye katılan 4’üncü isim oldu. Aynı yoldan daha önce İYİ Partili Akkal, Çokal ve Ok geçmişti...

Deniz AYHAN

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Milletvekili transferleri bir kez daha gündeme geldi, siyasetin farklı yüzü ortaya döküldü. İYİ Partili Tamer Akkal, Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok'un ardından CHP ve MP'li Mehmet Ali Çelebi de AKP'ye geçti. 4 isim de geçmişte AKP'ye sert eleştiriler yöneltmişti.

Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “Muhalefet eden hemen herkes terörist ilan ediliyor. Türkiye tek adam rejimine sokuldu. Krallık bu. FETÖ ile mücadele deniyor ama AKP'den bir tane bile FETÖ'cü çıkmadı” demişti.

“ATATÜRK'Ü YOK SAYDILAR”

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal “Sizinki kabine değil kabile. Ejder meyveli smoothie desem, 4 bin liralık beyaz çay davacı olacak. Araç filosu desem, 500 milyon dolarlık uçağın hatırı kalır. Atatürk'ü yok sayıp hutbe okutan Diyanet ile, Atatürk'ü yok sayıp Cumhuriyet kutlayan Valilerle ülke yönetiyorsunuz'' çıkışını yapmıştı.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “Artık tüm politikalarıyla iflas etmiş AKP büyük çıkmaza girdi. Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bedelini Türk milleti ödüyor'' demişti.

“MÜZİK NOTASI” ELEŞTİRİSİ

CHP'den seçilip MP'ye giden, şimdi de AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise “Berkin Elvan'ın adı bin yıl da geçse bu topraklarda yankılanacak. 2003'te askerimizin başına çuval geçirildi, müzik notası dahi veremediniz. 2007'den sonra FETÖ'nün kumpaslarına müsaade ettiniz; subaylar, ben dâhil terörist olarak yargılanırken Habur'da teröristleri kırmızı halılarla karşıladınız” demişti.