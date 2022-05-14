Siyasi yasak, siyasetçilere ceza değil ödül oldu

Siyaset yasağı alan pek çok isim sonraki yıllarda politikada daha etkin oldu. Cumhurbaşkanı, başbakan veya bakan olarak ülke yönetiminde görev aldı.

Emin ÖZGÖNÜL

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Başta Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş olmak üzere 12 Eylül 1980 darbesi ile siyasi partilerin feshedilmesi sonrası politikacılara siyaset yasağı getirilmişti.

AP-CHP-MHP-MSP gibi partilerin yönetici ve üyelerinin 10 yıl süreyle parti kurmaları, milletvekili ya da belediye başkan adaylığı yasaklandı.

Beş yıl yürürlükte kalan yasağa karşın siyaset yapan Süleyman Demirel, İhsan Sabri Çağlayangil, Hüsamettin Cindoruk, Nahit Menteşe, Deniz Baykal, Celal Doğan gibi isimler Çanakkale Zincirbozan askeri kampında zorunlu ikamete tabi tutuldu.

NEREDE KALMIŞTIK?

Yasak 5 yıl sonra Turgut Özal döneminde 6 Eylül 1987'de yapılan referandumla kaldırıldı. 24 milyon seçmenden yüzde 50.16'sı yasağın kaldırılması yönünde oy kulandı. İlk seçimlerde de Süleyman Demirel'in kurduğu Doğru Yol Partisi iktidar oldu. “Nerede kalmıştık?'' diyerek yeniden Başbakan koltuğuna oturan Demirel daha sonra Cumhurbaşkanı seçildi.

Deniz Baykal CHP'nin Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı oldu. Alpaslan Türkeş MHP'nin, Necmettin Erbakan RP'nin, Bülent Ecevit DSP'nin Genel Başkanı oldu.

Erbakan ve Ecevit, Başbakanlık yaptı. Hüsamettin Cindoruk TBMM Başkanı seçildi. Nahit Menteşe Bakan, Celal Doğan Belediye Başkanı oldu.

ERDOĞAN DA YASAKLIYDI

12 Eylül döneminde MGK tarafından Erdal İnönü de veto edilerek partisi SODEP'in seçime girmesi engellendi. SHP'nin Genel Başkanı olan Erdal İnönü, Başbakan yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyasi yasağa takıldı. 6 Aralık 1997'de Siirt mitingindeki konuşması nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle 10 ay hapse mahkum edildi. İstanbul Belediye Başkanlığı görevi sona erdi. Daha sonra AKP'yi kurdu, CHP'nin verdiği destek ile hakkındaki yasak kaldırınca, önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı seçildi.