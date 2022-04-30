Siyasilerden Trabzonspor açıklaması

Siyasi parti liderleri sosyal medya paylaşımlarıyla Trabzonspor'un başarısını kutladı.

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Siyasetçiler, Trabzonspor’un şampiyonluğunu sosyal medya paylaşımlarında şu ifadelerle kutladı:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonsporkulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. #ŞampiyonTrabzonspor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Süper Lig 2021-2022 sezonunun Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarlarını, idari ve teknik heyetini kutluyor, Avrupa'da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum.#SampiyonTrabzonspor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Tebrikler şampiyon Trabzonspor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bordo mavili formayı terleten futbolcuları ve takımlarını daima tutkuyla destekleyen Trabzonspor taraftarını kutluyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 38 yıl sonra mutlu sona ulaşarak 7. şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor'u kutluyorum. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini, Abdullah hoca ve ekibini, futbolcuları ve bordo maviye gönül veren taraftarları tebrik ediyorum. Trabzonspor'a şampiyonlar liginde başarılar diliyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bu akşam oynanan maçla Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ‘u, oyuncuları ve teknik heyeti olmak üzere tüm Trabzonspor camiası ve taraftarını tebrik ediyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yürekten kutluyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Sezon boyunca sergilediği başarılı performansını Süper Lig şampiyonluğu ile taçlandıran Trabzonspor'un teknik ekibini, futbolcularını ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum. Trabzon'a yakışır şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmamasını da özellikle rica ediyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 2021/2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor'u tebrik ediyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyor, Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden başarılar diliyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum.

Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. #MutluluğaKurşunSıkma

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’u kutluyorum. Trabzonspor oyuncularını, teknik ekibini, taraftarını ve yönetimini tebrik ediyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 2021-2022 Türkiye Süper Ligi'ni #şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz efsanesi #Trabzonspor'u, taraftarlarını, yöneticilerini ve futbolcularını tebrik ediyorum

ERDOĞAN’DAN SAKARYASPOR VE PENDİKSPOR PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarysaspor ve Pendikspor’un şampiyonluğunu da şu ifadelerle kutladı:

“2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup Şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum.”

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