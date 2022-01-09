Şoför ve nakliye esnafından zam tepkisi
Şoför ve nakliye esnafı yapılan zamlara isyan ederek bir araya geldi ve video çekerek iktidara seslendi. Şoförlerin o görüntüsünü paylaşan DEVA Partisi lideri Babacan, "Seçim döneminde oy istedikten sonra saklambaç oynamaya başlayanlara sesleniyorum. Zamlarla ve trafik cezalarıyla bitirdiğiniz şoför ve nakliye esnafının isyanını duyun. Ekmeğini taştan çıkaran insanların hakkına girmeyin" dedi.
Şoför ve nakliye esnafı bir ayda peş peşe yapılan zamlara isyan etti. Kamera karşısına geçerek seslerini sosyal medyadan duyuran esnaf, “Son bir ay içinde mazotlara, lastiğimize, parçamıza, araç yağına, tüm bakımlara, sigortamıza, kasko'muza gelen zamlardan dolayı burada toplanmaktayız. Biz çok zor durumdayız” dedi.
“AKP’YE OY VERDİK BİZİ BU ŞEKİLDE BIRAKMASINLAR”
AKP seçmeni olduğunu belirten bir şoför de, “AKP'ye oy verdik, göğsümüzü gerdik bizi bu şekilde bırakmasınlar” şeklinde isyan etti.
BABACAN DA PAYLAŞTI
Şoförlerin o görüntülerini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından paylaştı.
Babacan, paylaşımına şu notu düştü:
“Seçim döneminde oy istedikten sonra saklambaç oynamaya başlayanlara sesleniyorum. Zamlarla ve trafik cezalarıyla bitirdiğiniz şoför ve nakliye esnafının isyanını duyun. Ekmeğini taştan çıkaran insanların hakkına girmeyin.”