Soğuk hava deposu ve sanayi tipi mutfak ekipmanları alınacak

Kdz Ereğli Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler işletmesinde kullanılmak üzere soğuk hava deposu ve sanayi tipi mutfak ekipmanları alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; KdzEreğli Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesinde Kullanılmak Üzere Soğuk Hava Deposu ve Sanayi Tipi Mutfak Ekipmanları Alımı ve Montajı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale 07.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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