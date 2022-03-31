Sokakta döverek öldürdüler… Yeni görüntüler ortaya çıktı

Maltepe’de 26 Mart gecesi, bir otomobili çalmaya çalıştığını iddia edilen Çetin Gül, aracın sahibi ve yakınları tarafından dövülerek öldürüldü. Gözaltına alınanlardan bir kişi "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan Çetin Gül’ün sokak ortasında darp edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 26 Mart gecesi, bir otomobili çalmaya çalıştığını iddia ettikleri Çetin Gül'ü döverek, hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusunun ardından C.A. “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, N.K., B.K., C.K., O.K. ve M.Ç. hakkında yurt dışına çıkmamak, İstanbul il sınırları dışına çıkmamak ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çetin Gül'ün sokak ortasında, bir kaldırım üzerinde darp edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Gül'e çok sayıda kişinin saldırdığı ve defalarca vurdukları görülüyor.

AİLENİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Hayatını kaybeden Çetin Gül'ün ailesinin avukatı Anıl Kesikbaş da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Avukat Kesikbaş, şöyle konuştu:

*Olay 26 Mart gecesi saat 2 sıralarında oluyor. Müvekkilimizin çocukları olan Çetin Gül bir hırsızlık olayı ile ilgili iddia edildiği üzere öldürülüyor. Olay kapsamında bir kamera görüntüsü var. Kamera görüntüsünde görüleceği üzere, 4-5 kişi defalarca Çetin Gül'e vurarak öldürüyor.

*Mahkeme görmesine rağmen herhangi bir şekilde haklarında tutuklamaya yönelik herhangi bir işlem yapmıyor. Adli kontrolle serbest bırakıyor.

*Adam öldürülmesine rağmen bir tutuklama işlemi gerçekleştirilmiyor. Bununla ilgili verilen karara itiraz ediyoruz. 8 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi ve birisi tutuklandı.

*Geri kalan kişiler adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişiler de kamera görüntülerinde görüleceği üzere vuruyorlar. Mahkemeye de sunuldu bu kamera görüntüleri. Bizim talebimiz bu şahısların tutuklu olarak yargılanması.

*Olayda kasten öldürme suçu var. Şahısların vurmuş olduğu yumruklara bakıldığında, süreklilik arz ediyor.

*Bir tane vurarak bırakmıyor. Bu canavarca hisle adam öldürme suçunu oluşturur.

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