Somalı madenciler: Kömür vatandır, vatan satılmaz

Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit İşletmeleri bünyesindeki Eynez açık maden ocağının özelleştirmesine karşı direnen Manisa’daki Somalı maden işçilerinin eylemi sürüyor.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait Manisa'nın Soma ilçesindeki Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) bünyesinde linyit kömür üretimi yapan Eynez maden ocağının bir bölümünün ihalesiz olarak Yeni Anadolu Madencilik şirketine devredilmesine karşı madencilerin başlattığı eylem devam ediyor.

25 milyon ton kömür rezervine sahip olan Eynez ocağının özelleştirilmesine tepki gösteren Somalı madenciler Cenkyeri maden yolu güvenlik kantarları bölgesinde biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP'li ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri, sendika temsilcileri de katılarak destek verdi.

“KÖMÜR VATANDIR, VATAN SATILMAZ”

Maden işçilerinin toplandığı bölge özel ve kamuya ait madenlerin ortak yolu olduğu için eylem boyunca hiçbir kömür sevkiyat giriş çıkışı yapılamadı. Basın açıklamasında maden işçileri ‘Ankara Peşkeşe Dur De', ‘Peşkeşe Hayır Güvenli Çalışalım', ‘Eynez Bizimdir Bizim Kalacak', ‘Moralim Bozuk, İşyerim Talan Ediliyor' dövizleri açarken, ‘Kömür Vatandır, Vatan Satılmaz', ‘Madencinin Karası Sermayeden Temizdir' sloganları attı.

“SOMA’DAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Basın açıklamasında ilk sözü alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, özelleştirmenin sonuna kadar karşısında olduklarını ifade etti.

Sendikanın genel sekteri Küçükgençay konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Soma'da devlete ait olan açık ocaklara hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Bu nedenle sendika olarak özelleştirmenin sonuna kadar karşısındayız. Bu ocakta kamu yıllardır kontrollü üretim yapıyor. Üretmek için elinden geleni yapacaksınız sonra üretemiyorsunuz diyeceksiniz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Üretelim ki siz de kömür de söz sahibi olun. Sadece yatırım yapın, yeter Soma’dan elinizi çekin. Soma’yı kazalar olunca hatırlamayın. Bırakın açık ocaklarda kamu çalışsın”

“ÖZELLEŞTİRMENİN ADI PEŞKEŞCİLİKTİR”

TÜRKİYE Maden İşçileri Sendikası soma Şube Başkanı Şevket Şahin ise açıklamasında şöyle konuştu: “Özelleştirmenin adı peşkeşciliktir. Daha önceki panolarda da gördük. Biz sadece Eynez’e, ELİ’ye değil. Bu eylemimizle biz ülkenin her alanındaki yoksula, emekçiye sahip çıkıyoruz. Bu özelleştirmeden vazgeçilinceye kadar madencilerin eylemi devam edecektir. Özel şirketin hiçbir iş makinesini sahaya sokmamakta kararlıyız.”

“KAYMAĞI BAŞKASININ YEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Somalı maden işçilerinin eyleminde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Eynez maden ocağında kömürün tam çıkarılacağı zaman özelleştirilmesinin akıllara durgunluk veren bir olay olduğunu ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi: “2005 yılından beri TKİ yer altı madenciliğinden ayrıldı. Şuanda açık ocakları işletiyor. TKİ'nin en önemli üretim yeri Ege Linyit İşletmeleri. 17 yıldır dekapaj çalışması yapılıyor. Emek verildi, alın teri döküldü, masraf yapıldı, şimdi sıra işin kaymağını yemeye geldi. Ama nedense işin kaymağının yeneceği aşamada ocağın bir bölümü özel şirkete ihalesiz bir şekilde devrediliyor. Bunun adı peşkeş çekmek demektir. Bu işin kaymağını başkasının yemesine izin vermeyiz. TKİ'de kömür 2004 lira, özel madende kömür 4 bin lira.

Özel madende nasıl oluyor da TKİ'de 2004 liraya kömür varken kömür satabiliyor. Çünkü TKİ'nin elinde kömür yok. Bu sebepten dolayı özel sektör 3 bin-4 bine kömür satıyor. Akhisar'da kömürün tonu 4 bin lira, Demirci'de 4 bin 500 lira. Önümüzdeki kış aylarında bu fiyat daha da artacak. 2 veya 3 ton ısınmak amaçla kömür yakan bir vatandaşımız bu yıl 20 bin liraya yakın ısınma parası verecek. Asgari ücretli 4 aylığını ısınmaya harcayacak. Bu neden başımıza geldi. Bunun sebebi özelleştirmelerden ve peşkeşlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle maden işçilerimizin özelleştirmeye karşı direnişinin yayındayız. Çünkü maden işçilerimiz kömürüne, vatanına sahip çıkıyor.”

Basın açıklamasında söz alan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise, “Siyaset için değil, emekten yana taraf olduğumuz için maden işçilerimizin yanındayız. İktidar son 20 olduğu gibi bugünde tercihini sermayeden ve beşli çeteden yana yapmaya devam ediyor. Ama biz tercihimizi emekten, halktan yana yapıyoruz. Bu nedenle siyaseti bir kenara bırakarak alın teri mücadelesi veren emekçiden yana olmaya devam edeceğiz. Özelleştirme işsizlik, zam, zulüm ve kamu kaynaklarını peşkeş çekmektir. Biz bunların sonuna kadar karşısındayız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından maden işçileri sloganlar atarak eylemlerine devam etti.

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