10 kişiden 8’i zammı beğenmedi

Metropol Araştırma Şirketi, elektrik zammını bütün siyasi partilerin seçmenlerine sordu. Toplumun yüzde 79'u yapılan zammın beklediklerinden yüksek olduğunu söyledi.

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Metropol Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, şirketinin elektrik zammına ilişkin siyasi parti seçmenleriyle yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ocak 2022 tarihli anket çalışmasında, tüm siyasi partilerden seçmenlerin yanı sıra kararsızlar ile oy kullanmayacaklara yer verildi.

Ankete katılanlara şu soru soruldu: “Yeni yılda elektrik başta olmak üzere pek çok ürüne zam yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?”

TOPLUMUN YÜZDE 79’U ‘YÜKSEK’ DEDİ

Ankete katılanların yüzde 79’u ‘Beklediğimizden yüksekti’ yanıtını verirken yüzde 13.2’si ‘Beklediğimiz oranda bir zamdı’ cevabını verdi. Yüzde 6.4’ü ise ‘Beklediğimizden azdı’ derken, yüzde 1.4’ü ise fikir beyan etmedi.

“BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRDİNİZ” SORUSUNA YANIT VEREN SEÇMENLERİN DAĞILIMI

Paylaşımda, “Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre yüzdelik dağılıma da yer verildi.

Buna göre bütün siyasi parti tabanlarının elektrik zamlarına büyük oranda benzer tepki verdiği görüldü. AKP: % 65.9, CHP: %86.1, İYİ PARTİ: % 89.9, HDP: % 82.3, MHP: % 77.3, DEVA: % 90

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