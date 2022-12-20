Açlıktan ölen 6 yaşındaki Nur Elif için TBMM göreve

Eskişehir’de 6 yaşında yeterli gıda almadığı için bakımsızlıktan vefat eden Nur Elif T. için Meclis’in inceleme yapması istendi. CHP’li İnsan Hakları Komisyon üyesi 5 milletvekili, Nur Elif’i hayattan koparan şartlar ile 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin durumlarının yerinde incelenmesini talep ettiler.

Veli TOPRAK

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Servet Ünsal, Ali Haydar Hakverdi ve İrfan Kaplan, Komisyon Başkanlığına başvurarak Eskişehir'de yetersiz beslenme ve bakımsızlıktan yaşamını yitirdiği öne sürülen Nur Elif T'yi hayattan koparan hadisenin etraflıca araştırılmasını, aynı evde bakımsız ve halsiz halde bulunan 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin durumları için yerinde inceleme yapılmasını, yetkililerden, kurumlardan bilgi alınmasını talep etti.

ÇOCUKLAR KORUNMUYOR

Dilekçede, Eskişehir'deki olayın, Türkiye'deki ihmalkârlığın, yoksulluğun, çocukların devlet tarafından korunmamasının geldiği boyutu göstermesi açısından ibret verici olduğu kaydedildi. İhmalin, istismarın, şiddetin ve yoksulluğun pençesinde olan milyonlarca çocuğun açlık ve bakımsızlığa ek olarak sağlıklı koşullarda yaşayamama yüzünden büyük acılar çektiğinin dile getirilerek, “Bu dehşet verici hadise karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suskun kalmaması ve gerekeni yapması gerekmektedir. Devletin benzeri durumlarda gerekli önlemleri alarak olaya anında müdahil olması, çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu olan kişileri sıkı bir şekilde denetlemesi gerekmektedir. Devlet bu gibi durumlarda aile sağlığı merkezinden sosyal hizmet uzmanlarına kadar etkin bir denetim sistemini işletmek ve ihmali bulunanları cezalandırmakla mükelleftir” denildi.

HEPİMİZİN UTANCI, ÇIĞLIKLARI DUYULMALI

“100 yıllık Cumhuriyetimizin geleceğinin güvencesi çocukların gördüğü kötü muamele, hepimiz için utanç kaynağıdır” değerlendirmesinin yer aldığı dilekçede, “Kapsamlı bir kamusal çalışma neticesinde bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Benzer kaderi yaşayan çocukların çığlıklarının duyulup korunmaması, açlıkla ve sefaletle yaşamaya mecbur bırakılan çocuklar konusunda bir arpa boyu yol alınmaması, hepimizin utancıdır. Çocuk, toplumun en önemli parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Bu bakımdan çocuk haklarının korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır” denildi.

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