Akademisyen arkadaşını öldüren iş insanından ‘pes’ dedirten gerekçe: Beni dikkate almadı

Ankara'da restoranda yemek yerken tartıştığı akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı tabancayla başından vurarak öldüren iş insanı Polat Aykaç'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aykaç, önceki gün iddiaya göre, birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak’ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

3 çocuk babası Çaprak için Polatlı ilçesinde Çarşı Camisi’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Çaprak’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çaprak’ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘BENİ DİKKATE ALMAYINCA ATEŞ ETTİM’

Olayın ardından gözaltına alınan Aykaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polat Aykaç, ilk ifadesinde, önceki gün 8 arkadaşıyla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, “Akşam oturduk hep beraber yemek yedik. Sohbet sırasında Güven küfür etmeye başladı. Küfürlü konuşmaması için birkaç defa uyardım. Ancak beni dikkate almadı. Küfür etmeye devam edince ben de sinirlenip kafasına ateş ettim” dedi. (DHA)