AKP’li vekili gazeteciyi azarladı: Bana soru sorma

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Nazilli ziyaretinde yapılması tartışılan projelere karşı çıktığı iddia edilen AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kendisine konuyla ilgili soru yönelten gazeteciyi azarladı.

Latif SANSÜR

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İYİ Partiden AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret eden AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ilçede krize neden oldu.

Nazillili AKP Aydın Milletvekili Bekin Kuvvet Erim, Belediyede yapılan toplantıda Nazilli'ye yapılması tartışılan projelere karşı çıktığı, gereksiz olduğunu söyleyerek Haseki ve diğer Aydın milletvekillerini kızdırdı.

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından “İt ürür, kervan yürür” paylaşımı yapan Erim'e basın mensupları soru yöneltmek istedi.

“BANA BİRŞEY SORMA”

Erim, soru sormaya çalışan Nazilli Manşet Gazetesi muhabirine el hareketleri ve çirkin bir üslup ile karşılık verdi. “Bir şey sorma bana, bir şey sorma” diyen Erim, “Projelere neden karşı çıktınız” sorusu üzerine de “Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım, bilip bilmeden konuşma” dedi. Yaptığı paylaşım da sorulan Erim, “Seninle ne alakası var, niye alınıyorsun üzerine. Yarası olan gocunur” yanıtını verdi.