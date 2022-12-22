Bakanı sinirlendiren ‘ihale’ konuşması: 250 bin TL’lik dava açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı hakkında kamu ihalelerine dair yaptığı bir konuşmadan dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın duruşmasında konuşan Sarı, Sayıştay raporlarında yer alan bir konudan bahsettiğini söyledi.

Fırat FISTIK

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İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, 14 Haziran’da belediye meclisinde kamu ihaleleriyle ilgili yaptığı konuşmada, Sayıştay raporlarına yer vererek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde, Adapazarı-Karasu Demiryolu ihalesi ve son 10 yılda belli şirketlerin devletten aldığı 167 kamu ihalesinde bir takım yanlış uygulamaların yapıldığını dile getirmişti.

Sarı’nın kendisine meclis kürsüsünden yönelttiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu konuda açılmış herhangi bir dava bulunmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, masumiyet karinesinin hiçe sayıldığını öne sürerek 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Bugün, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Suat Sarı şunları söyledi:

“Ben hem İBB meclis üyesi, hem de İBB'de İYİ Parti grup sözcülüğünü yapıyorum. Aynı zamanda 35 yıldır ulaşım ve trafik uzmanıyım. Dava konusunu mecliste yaptığım konuşma sırasında söylediğim sözler oluşturmaktadır.”

SAYIŞTAY RAPORLARINDAKİ BULGULARI DİLE GETİRDİM

Bu konuşmada sayın bakanın genel sekreterlik yaptığı dönemdeki işlerden bahsettim. Bu konuşmada sayın bakanın genel sekreterlik yaptığı dönemde yapmış olduğu yanlış uygulamalardan da bahsettim. İstanbul'daki trafik kaosunun nedenlerinden birinin bakan olduğunu belirttim.”

Bakanın kişilik haklarını zedeleyici söz söylemedim. Tefrik kurulu raporu ve Sayıştay raporunda yer alan bilgilerden bahsettim. Kaynak göstererek savcılıktaki dosyalardan bahsettim. Bu konu TBMM'deki tutanaklarda da var.

ELEŞTİRİLERE KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DAHA FAZLADIR

Bakanın normal bir vatandaşa göre bu eleştirilere katlanma yükümlülüğü daha fazladır. Söylediğim sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır. Davanın yasal koşulları oluşmamıştır”

Davaya sunulan CD'nin çözümünün yapılması ve ilgili soruşturma dosyalarının istenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.