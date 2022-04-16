Baki Ersoy MHP’den istifa etti

Zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdiği için disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Müslüm EVCİ

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında zamları eleştirdiği için partisi tarafından parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Konuyla ilgili bir süre suskun kalan Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ersoy, “Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BAKİ ERSOY NE SÖYLEMİŞTİ?

Baki Ersoy, Kayseri’de katıldığı bir televizyon programında, hayat pahalılığından yakınarak, görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek şunları söylemişti:

*Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz.

*Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.

Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum. — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) April 16, 2022

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