Başkent’te tansiyon yüksek! Zafer Partisi konvoyu durduruldu

Kendisine "Asla kabul etmem, adam yerine, insan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saat 11.00'de 'tek başına' İçişleri Bakanlığı’nın önünde olacağını duyurmuştu. İstanbul'dan Ankara'ya giden bazı Zafer Partisi üyelerinin bulunduğu otobüsler durduruldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam bir TV programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın finanse ettiğini söylediği ve yapımcısının gözaltına alındığı “Sessiz İstila” filmiyle ilgili konuştu.

“Bu filmle birlikte ‘Suriyeliler Türkiye’yi istila edecekler, biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz’ gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam’da bunlar için hayvandan aşağı deniyor. Bunlar böyle tipler” ifadelerini kullandı.

İlerleyen dakikalarda daha da sertleşen Soylu, Ümit Özdağ’ın sosyal medya üzerinden verdiği yanıtı okumak isteyen sunucuya “Asla kabul etmem, adam yerine, insan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam” dedi.

Bu sözler üzerine bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okudu:

– Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk milleti görecek.

– Süleyman, heyecanlanma. Ben tek başıma geliyorum. Bir çoğu benim akademide, istihbaratta öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma. Ben parti genel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda. Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum.

Bu sabah saatlerinden Zafer Partisi Basın Merkezi, Ümit Özdağ’ın TBMM Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı protokol kapısına kadar yürüyeceğini duyurdu.

İstanbul’dan Ankara’ya giden bazı Zafer Partisi üyelerinin bulunduğu otobüsler durduruldu.