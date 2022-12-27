Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın makamını bıçakla bastı

Bolu Belediye binasına gelip makam orasının bulunduğu kata çıkan bir kişi Başkan Tanju Özcan ile görüşmek istediği söyledi. Görevlilerce ikaz edilen zanlı sağa sola bıçak sallamaya başlayınca Özcan’ın koruması tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

İsmail AKDUMAN

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Bolu belediye binasına gelen ve pazarcılık yaptığı belirlenen H.H adlı bir kişi, saat 11.30 sıralarında Başkan Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıktı. Burada görev yapan sekreterlere bağırarak Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmek istediğini söyleyen H.H'yi sekreterler sakin olması konusunda uyardı.

KORUMA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Uyarılara rağmen bağırıp Başkan Özcan ile görüşmek istediğini söylemeye devam eden H. H, cebinden bıçak çıkartarak sağa sola sallamaya başladı. Bunun üzerine görevli sekreterler polisi ararken, Başkan Özcan'a PKK söylemleri nedeniyle verilen polis koruma H.H'yi etkisiz hale getirdi. Sarhoş olduğunu tespit edilen saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan saldırı anında Tanju Özcan'ın makam odasında bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.