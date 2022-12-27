Bolu’da IŞİD ve FETÖ’ye operasyon: 4 gözaltı

Bolu'da polisin düzenlediği operasyonlarda, IŞİD üyesi 2 kişi ile FETÖ üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesinde yapılan baskında Suriye uyruklu T.H. yakalandı.

Ankara’daki operasyonda ise Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H.’nin terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B.’nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

DOKTOR VE EV KADININA FETÖ’DEN GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri FETÖ/PDY’ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova’da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi. Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)