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DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darp ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma: 12:56 - 07 Ağustos 2022 Güncellenme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek’i darp ettiği olayla ilgili Şimşek’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi. (AA)

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