Ekrem İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na verdiği hapis cezasına ilişkin 17 sayfalık bir gerekçeli karar hazırladı.

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun, ‘tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır' şeklindeki basın mensupları tarafından sorulan soru üzerine vermiş olduğu cevap ile, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı hakaret suçunu işlediği belirtilerek, “Sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinden kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana zarar ve tehlikenin ağırlığı, TCK 61 maddesi dikkate alınarak sanık hakkında temel ceza belirlenirken ve bireyselleştirilirken, alt sınırdan uzaklaşılmak sureti ile sanığın cezalandırılması cihetine gidilmiştir” denildi.

ORDU VALİSİ OLAYI HATIRLATILDI

Ekrem İmamoğlu ile Ordu Valisi arasındaki “hakaret” davasında, İmamoğlu'na verilen cezanın hatırlatıldığı gerekçeli kararda, “Ayrıca sanığın mahkememizde devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihinde yapılan duruşma sonrasında basın mensuplarına devam eden bu dava ile alakalı olarak ‘Ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor, boş işler bunlar' şeklindeki açıklaması yine aynı şekilde 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra FOX TV’de İlker Karagöz’ün sorularına yanıtlayan sanık Ekrem İmamoğlu ‘Şu mahkemeden utanç duyuyorum, böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, tirajı komik bir durum. beni zerre ilgilendirmiyor' şeklindeki açıklamaları ile yargılama sürecindeki davranışları ile mahkeme tarafından yapılan yargılamayı ciddiye almamış, yargılama sürecindeki bu olumsuz davranışlardan dolayı sanık lehine taktiri indirim uygulanmamıştır” ifadelerine yer verildi.