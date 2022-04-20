Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesinde son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söylemişti.

Partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda verilecek emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak “Çalışma Bakanı’nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak” dedi.

CHP KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ: ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN

CHP geçen hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti.

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İlginizi Çekebilir Emekli bayram ikramiyesine ek zam gündemde yok

İlginizi Çekebilir İkramiyeye zam yapmayan iktidara emeklilerden tepki: Yazıklar olsun! Açız aç...

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinden kopanlara çağrı yaptı