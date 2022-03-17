Erdoğan: Biz iktidara geldiğimizde normal ambulans yoktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz iktidara geldiğimiz zaman paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu. Şimdi en sıkıntılı yerlere paletli ambulansla ulaşıyoruz" dedi.

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AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

– Milletimizin hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan oyunu görüyor. Yavuz Selim Köprüsü’nü yaptık ona takıldılar, Osman Gazi Köprüsü’nü yaptık ona takıldılar. Çünkü akılları böyle şeylere çalışmıyor. İstanbul-İzmir arasını 3 saate düşürdük. Havsalaları almadı.

– Ana muhalefet, Ordu-Giresun’da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar geçiş sürecinden kaynaklanmaktadır. Ama biz durmadık, yatırımlarımıza devam ettik.

SİZİN ELİNİZ AYAĞINIZ ORALARA DÜŞER

– Şu anda 19 şehir hastanemiz var. Şimdi onların üzerine gelmeye başladılar. Sizin de eliniz ayağınız oralara düşer. Corona virüsü salgınında şehir hastanelerimiz olmasaydı, bu süreci kolay atlamazdık.

– Biz iktidara geldiğimiz zaman paletli ambulansı bırakın, normal ambulans yoktu. Şimdi en sıkıntılı yerlere paletli ambulansla ulaşıyoruz. Aynı zamanda hava ambulanslarımızı devreye aldık. Çünkü biz milletimizi seviyoruz.

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