Erdoğan duyurdu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat’ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihinin değiştiğini duyurdu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi değiştiğini duyurdu.
“VATANDAŞLARIMIZIN TALEBİ ÜZERİNE…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında “Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.