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Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'de yakalanan terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin peruklu fotoğrafları ortaya çıktı.

Yayınlanma: 08:41 - 09 Eylül 2022 Güncellenme:
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Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan üç günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndü.

Dün gece uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, radikal dinci terör örgütü IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıklamıştı.

Ortaya çıkan fotoğraflarda ‘Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı teröristin sürekli kılık değiştirdiği ve peruk taktığı öğrenildi.

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