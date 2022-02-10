Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Şentop konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üçüncü kez cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak konuştu: TBMM üzerinde görüşmeler yapılıyor. Komisyonda hiçbir arkadaş bu konuya dair hiçbir şey söylemediği gibi üç defa aday olabileceğine dair ifadeler var.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te aday olup olamayacağı tartışmalarına değindi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

– Hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar boylarını aşan sularda yüzüyor. Bu konu 2016 yılının sonlarında verilen bir Anayasa değişikliğiyle gündeme geldi. O sürecin bütün detaylarını biliyorum. Bu da o teklif içerisinde Anayasa’nın 101’inci maddesine ilişkin değişiklikti. Bu teklif komisyona geldikten sonra bir rapor hazırlanıyor ve TBMM üzerinde görüşmeler yapılıyor. Komisyonda hiçbir arkadaş bu konuya dair hiçbir şey söylemeği gibi üç defa aday olabileceğine dair ifadeler var.

YENİ HÜKÜM İÇERİR

– Beş yıl sonra jeton düşmüş. Meclis görüşmelerine, kanun tekliflerine, komisyon görüşmelerine bakılır. İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirilmiştir. Dolayısıyla bu konu nettir. 101’nci madde dediğimiz bu madde yürürlüğe girdiği 2018’in Nisan ayından itibaren yeni bir hüküm içerir. Yeni sistemde cumhurbaşkanına iki kez seçilme hakkı tanınmıştır. 101’inci madde bütünüyle değişmiş, yeni bir hüküm gelmiştir.

ÖNEMLİ OLAN SÖZLÜK DEĞİL TERİM ANLAMI

– Cümlelerin aynı olması kelimelerin aynı olması eski hükmün geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Madde bir bütün olarak yeniden yazılmıştır. Bütün olarak yürürlüğe konulmuştur.

– Dolayısıyla yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Eski 101. madde yürürlükten kaldırılmış, aynı ifadelere sahip olmakla birlikte yeni bir madde getirilmiştir. Ama burada yapılan yorumda önemli olan sözlük anlamı değil, terim anlamıdır.

– Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. İşte bu yeni sistemde yeni anlam kazanan cumhurbaşkanlığı için iki defa seçilme hakkı tanınıyor maddede.

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