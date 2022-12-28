Feribot yangınında kaybolan Mehmet’ten 314 gündür haber alınamıyor

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan 314 gündür haber alınamıyor. Çakır'ın Aydın'da yaşayan eniştesi Davut Gür, "Yılbaşı geldi. Ama bize hüzünle geldi. Yılbaşında tek dileğimiz, Mehmet Çakır'dan bir haber almak. Ölüsü de olsa ulaşmak istiyoruz. En azından toprağa verip, mezarını ziyaret edebiliriz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’ya gitmek üzere Yunanistan’ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat’ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237’si yolcu, 51’i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26’sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır’a ulaşılamadı.

Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır’ın, İzmir’in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya’ya götürdüğü, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan’a geçtiği, feribotla da İtalya’ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır’ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı.

Arkadaşıyla yemek yiyen Mehmet Çakır’ın daha sonra aracına gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır’ı aradığı, ancak bulamadığı belirtildi. Feribotta bulunan 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Geçen mart ayında hastaneye giden Çakır’ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Ancak, Yunanistan’daki 4 cesetle karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı.

Mehmet Çakır’ın Aydın’da yaşayan eniştesi Davut Gür, “DNA testi yapıldı, sonuçsuz çıktı. Aradan 10 ay geçti, hala bir haber yok. Öldü mü? Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Ailesi olarak üzgünüz.

Kimseden de bilgi edinemiyoruz. Yılbaşı geldi. Ama bize hüzünle geldi. Yılbaşında tek dileğimiz, Mehmet Çakır’dan bir haber almak. Ölüsü de olsa ulaşmak istiyoruz. En azından toprağa verip, mezarını ziyaret edebiliriz. Yetkililere sesleniyorum; lütfen yardımcı olun. Akıbeti hakkında bilgi edinelim” dedi. (DHA)