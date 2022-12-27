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Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik 14 gözaltı kararı

Gaziantep’te terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik 14 gözaltı kararı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. (AA)

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