İmamoğlu’ndan iktidarı kızdıracak sözler: Göreceksiniz, on milyonlarca fark yiyecekler

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen, son olarak da terör soruşturması ile karşı karşıya olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart-23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı, önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecekler" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, bir dizi temasta bulunmak ve saha çalışması yapmak üzere Konya'ya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlana Türbesi ziyareti sonrası açıklama yaptı.

İmamoğlu “Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne varsa onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya devam edeceğiz. Konya bize uğurlu gelecek. Şimdiden onu hissediyorum” dedi.

İmamoğlu, basın mensuplarının hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasağa ilişkin soruları üzerine şu yanıtı verdi:

“CUMHURBAŞKANI BEKLENEN HİÇBİR SÖZÜ SÖYLEMEDİ”

*Şu anda tariflenen ceza çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılabilecek hatta içinde hapis olan bir ceza.

*Elbette üst mahkemeler var. Ama biz hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları tarafından, en başta sayın Cumhurbaşkanı tarafından bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi.

“BASKIYLA, TALİMATLA VERİLMİŞ KARARLARDAN BİR TANESİ”

*Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır.

*Siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım… Ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız, baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi.

*Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak, istedikleri kararı vermediği için adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala hiçbir ses çıkarmayan HSK’nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza…

*Bu kadar dedikodu var, bu kadar laf dönüyor. Bir soruşturmayı başlatsanıza… Gidip hakimin ifadesini alsanıza… Bakalım hakim ne diyor?

“ŞANTAJLA ELLERİNDE TUTUMAYA GAYRET EDİYORLAR”

*Böylesi bir siyasi karar alındığı noktada biz de mücadelemizi toplumsal olarak, insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz.

*16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin önümüzdeki genel seçimi, yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye, şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Hatta kişileri bertaraf ederek, önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

“MİLLERİN VİCDANINI ANLAYAMAMIŞLAR”

*Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart-23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar.

*Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra zaten anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Ondan sonra bu milleti huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak.

“HÜKÜMET YETKİLİLERİ TOP ÇEVİRİYOR”

*Hala konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar.

*Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, desinler ki ‘Bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli.

* Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var, onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Parti’li dostlarımız da var.

“HEP BİRLİKTE MİLLET AYAĞA KALKACAK”

İBB’ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu “Bitmeyecek… Bizim ‘B planı’ diye bir şeyimiz yok. Bizim planımız belli, 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak.

*Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz biz. Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak, toplumun coşkusunu artırmak. Onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecekler.