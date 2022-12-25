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İşçilerin kaldığı konteyner yandı

Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayınlanma: 10:57 - 25 Aralık 2022 Güncellenme:
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Maltepe, Yalı Mahallesi, Eğitimciler Çıkmazı Sokakta bulunan geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 2 katlı konteyneri söndürmek için çalışma başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. 2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.  (DHA)

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