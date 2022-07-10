İstanbul için kritik yağış uyarısı! Vali saat verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün geceden beri devam eden şiddetli yağışlarla ilgili açıklama yaptı ve uyarıda bulundu: Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarımız devam ediyor.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şiddetli yağışlardan etkilenen Esenyurt’ta incelemelerde bulundu. “Saat 12.00 itibariyle 797 su baskını ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 266’sı Esenyurt’tan geldi” diyen Yerlikaya, şunları söyledi:

– Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere’nin geçtiği yerlerde su baskınları yaşandı. Burada oturan vatandaşlarımız ikaz edildi.

– 128 daire 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilenmiş durumda. Su basan dairelerden 70 tanesi tahliye edildi.

– Akşama kadar bütün iş yeri ve dairelerdeki suların tahliyesini gerçekleştireceğiz. Sabah erken saatlerinden itibaren hasar tespitlerimiz başladı. Vatandaşlara 5, iş yeri sahiplerine 10 bin lira yardımları ulaştırmış olacağız. Bugün saat 22.00’ye kadar şiddetli yağış uyarımız devam ediyor.

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