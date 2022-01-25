İstanbul Valisi otobüs çıkışları için saat verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdu saran karlı hava dalgası 3 gün daha etkisini sürdürmeye devam edecek. 15 Temmuz ve FSM Köprüsü, saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine açıldı.

Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seferlerin iptal olmasının ardından otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kaldı. İstasyonda bekleyen bazı vatandaşların koltuklarda uyuduğu, ısıtıcılarda ısınmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00’a kadar durdurulmuştur” dedi.

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