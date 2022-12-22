İstanbul’da 4 operasyonda 210 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da zehir tacirlerine karşı çalışma yapan polis ekipleri, 21 günde düzenlenen 4 ayrı operasyonlarda yaklaşık 210 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 12’si yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı. 15 kişi tutuklandı.
Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuyla alakalı çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri belirledi.
Yaklaşık 3 ayda tespit edilen şüphelilere yönelik 16 Kasım – 8 Aralık tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Beyoğlu, Büyükçekmece Esenyurt ve Pendik'te narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 12’si yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 125 kilo 500 gram metamfetamin, 45 kilo marijuana ve 39 kilo eroin ele geçirildi.
15 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalırken, 15 şüpheli tutuklandı.