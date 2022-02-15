İstanbul’da korkutan yangın

İstanbul Bayrampaşa'da hazır gıda üretim tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

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Korkutan yangın, saat 08.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir gıda üretimi yapan fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İş yerinde bulunan çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik bir müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

ÇALIŞANLAR GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İş yeri çalışanları sabah geldikleri iş yeri önünde gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, bazı çalışanlar itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın sonrası binadan yükselen siyah bulutlar havadan görüntülenirken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Sabah saatlerinde çıkan ve korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü. Yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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