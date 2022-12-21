İstanbul’da ulaşıma zam için kritik gün yarın
İstanbul’da toplu taşımaya 2023 yılında geçerli olacak zamlı tarifeyi belirlemek üzere UKOME’de gündeme gelen teklif ertelendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından UKOME, aralık ayı bitmeden olağanüstü toplanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarının aralık ayı oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında toplanan oturumda yeni yılın zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi için hazırlanan teklif gündeme geldi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe “Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum” teklifinde bulundu.
Teklif oybirliği ile kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.