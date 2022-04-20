İstanbul’u kana bulayacaklardı! Karar çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlayıcıyla yakalanan 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

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İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlatıcı yakalanmasına ilişkin 39 yıla kadar hapisleri istenen 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Zal ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Yaşar Samur ile başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Arslan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

SALLAYA SALLAYA GEZMEZDİM

Duruşmada esasa ilişkin savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık Ramazan Aslan ise son sözünde, “Benim o olayla alakam yoktur. O çantanın içinde bomba olacağını bilseydim, sallaya sallaya gezmezdim. Bize çantayı veren kişi ortaya çıksa, bizim alakamız olmadığını söylerdi'' ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın ‘tehlikeli madde bulundurma' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Yaşar Samur'u ise ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' ve ‘tehlikeli madde bulundurma' suçlarından toplamda 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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