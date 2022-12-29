İYİ Parti’den erken seçim açıklaması: Asla onay vermeyiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti olarak çok açık ve net bir kararın içerisindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Bu Sayın Genel Başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür." dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“25 BİNİN ÜZERİNDE KADIN BİR ARAYA GELDİ”

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen “Büyük Kadın Buluşması”na değinen Zorlu, “Bence son yılların en büyük siyasi buluşmalarından biriydi. Bizim hesaplarımıza göre salon içinde ve dışında olmak üzere 25 binin üzerinde kadın bir araya geldi.” dedi.

“BU DÜZENİN DEĞİŞMESİNE ÇOK AZ KALDI”

Bazı medya kuruluşlarının etkinliği topluma yansıtmamak için özel çaba sarf ettiğini savunan Zorlu, “Biz buna alıştık. Alıştığımız bir Türkiye tablosu ama bunun kaderimiz olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu düzenin değişmesine çok az kaldı.” ifadesini kullandı.

Zorlu, benzer bir etkinliğin gelecek dönemde gençlerle de yapılacağına işaret etti.

EYT DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesine değinen Zorlu, konuyla ilgili 2018'de verdikleri kanun teklifinin ‘sırtımıza yük' denilerek iktidarca reddedildiğini söyledi.

Gelinen aşamada partisinin ve Genel Başkan Meral Akşener'in kararlı tutumlarının sonuç verdiğini kaydeden Zorlu, “Ancak burada bazı belirsizlikler var. Kanun Meclis'e geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Mesela bu hakkı elde eden bir vatandaşımızın emeklilik başvurusu, kanun değişikliğinin gerçekleştiği tarih esas alınarak mı kabul edilecek? Yoksa birkaç ay sonrasında da prim, gün gibi bir takım koşulları sağlamak kaydıyla ama yine sigortalık süresine dahil olmak kaydıyla bu haktan yararlanabilecek mi? Burada bizde bir soru işareti uyandı. Bunun takipçisi olacağız. Bir haksızlığı giderirken başka bir haksızlığa neden olmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRİLMELİ”

İktidara geldiklerinde emeklilik sistemini de gözden geçireceklerini vurgulayan Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine, bayram ikramiyelerinin ise en az 5.500 TL düzeyine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konut kiraları, kur korumalı mevduat sistemi ve enflasyon üzerinden iktidarın ekonomi politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Zorlu, eğitim ve sağlıkta da geriye gidildiğini ifade etti.

AK PARTİLİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN ÇİRKİN PAYLAŞIMINA TEPKİ

“2022 yılında ülkemizin başkan bir sorunu da kutuplaştırma iklimiydi.” diyen Zorlu, “Bir AK Partili belediye meclis üyesi, ahlak yoksunu bir insan, bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı kullanmaya dilim varmıyor. Bu siyasi anlayışın temsilcileri, hakareti ve bu siyaset anlayışını meşrulaştırarak toplumumuza örnek olarak gösteriyor. İYİ Parti ile birlikte 2023'de siyasete ve dilline seviye gelecek. Siyasi iktidar bu hakaret tarzıyla hareket eden mensuplarını, bırakın uyarmayı bırakın siyasetten dışlamayı, teşvik edip ödüllendirdiklerini görünce de kabul edemeyeceğimiz bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“UMARIZ REZERVLER GERÇEK ÇIKSIN”

Doğalgaz keşiflerini önemsediklerini de kaydeden dile Zorlu, “Umuyoruz bulunduğu iddia edilen rezervler gerçek çıksın. Bunların vatandaşımıza yansıdığı günleri görebilelim. Ama lütfen böyle bir açıklama yaptığınızda zaten zor durumda olan, geçinme sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamayın” diye ekledi.

Zorlu basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“6 NİSAN TARİHİNDEN SONRA…”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklaması hatırlatılan Zorlu, “Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Biz daha önce seçim sandığının milletimizin önüne getirilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Biz İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz, 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın genel başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür.” yanıtını verdi.

“TEK VE ORTAK BİR ADAY DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ DOĞRU BULMUYORUZ”

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son açıklamalarında “çoklu aday” vurgusu yapıyor. Partinizin görüşü nedir?” sorusuna da yanıt veren Zorlu şunları ekledi: “Bu konuda net bir görüş içerisindeyiz. 13'üncü Cumhurbaşkanının Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızı, sıcak bakmadığımızı; kararlığımızın bu masanın milletimizi bu geleceğe taşıyacak bu heyecanı uyandıracak bir tablo ile ilerlemesi kararlılığında olacağız.”