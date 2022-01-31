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Kabine’den KDV indirimi çıkacak mı?

Gözler bugünkü Kabine toplantısında... Başta temel gıda maddeleri olmak üzere çeşitli kalemlerde KDV'nin indirilmesine yönelik öneriler de toplantıda değerlendirilecek.

Yayınlanma: 08:24 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kabine’den KDV indirimi çıkacak mı?

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıya sürpriz bir şekilde Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’ün yerine gelen Bekir Bozdağ da ilk kez katılacak.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Kabine’nin ‘dış’ gündeminde Ankara’nın arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, Ermenistan’la normalleşme görüşmeleri var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un Türkiye’ye yapacağı ziyaretler de detaylarıyla ele alınacak.

Günlük 90 bini aşan corona virüsü vaka sayıları, aşılama oranının arttırılması için atılabilecek yeni adımlar da Kabine’nin gündeminde olacak.

YENİ KARARLARI CANLI YAYINDA AÇIKLAYACAK

Enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, başta temel gıda maddeleri olmak üzere çeşitli kalemlerde KDV’nin indirilmesine yönelik öneriler de toplantıda değerlendirilecek.

Erdoğan, toplantıda alınan kararları canlı yayında kamuoyuna açıklayacak.

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