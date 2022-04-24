Kafasına atılan cisim sonucu duvardan düşen polis şehit oldu

İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru Zafer Mat, şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu beş metre yükseklikten aşağı düştü. Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 02.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Polis memuru Zafer Mat, Balat’ta aranan bir şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Bu esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle Mat, yerden beş metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olan ve düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan Zafer Mat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İlginizi Çekebilir Hırsız kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı