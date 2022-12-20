Kaldırıma daldı, iki yayayı ezdi
Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti.
N.S. idaresindeki hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner’e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. (AA)