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Kaldırıma daldı, iki yayayı ezdi

Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 07:33 - 20 Aralık 2022 Güncellenme:
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N.S. idaresindeki hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner’e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. (AA)

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