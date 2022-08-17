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Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıkamaz, kabahati var

Yalova'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan...

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıkamaz, kabahati var

Sabah saatlerinde Yalova’daki deprem anıtını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün maliyeti 3.3 milyar dolar. Verilen garanti 9 milyar dolar. Yüzde 100’ün üstünde para kazanıyorsun. Kimin parası? Fakirin fukaranın parası.

– Gaziosmanpaşa Köprüsü… Maliyeti 1 milyar 200 milyon lira, verilen garanti 15 milyar dolar. Akıl tutulması var. “Ey Bay Kemal sen doğruları söylemiyorsun” diyebilirler.

– Açık ve net söylüyorum. Eğer yüreğin varsa, benim verdiğim rakamlardan şüphen varsa, çıkarsın televizyonda karşıma sana ders veririm.

– Çıkar mı? Kabahati var, efendim çıkamaz. Haklı olsa çıkar. Haklı olsa “Gel kardeşim” der.

– Zafer Havalimanı 50 milyon Euro’ya yapılmış. Verilen garanti 208 milyon Euro. Kim ödüyor parayı? Bu milletin fakiri fukarası…

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