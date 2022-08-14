Kılıçdaroğlu: Helalleşme oy isteme değildir

İstanbul'da Helalleşme Buluşması'na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen Helalleşme Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

DERİN YARALAR TÜRKİYE’YE ZARAR VERİYOR

– Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. O derin yaralar Türkiye’ye büyük zararla veriyor.

HATA İNSANA MAHSUSTUR

– Helalleşme sıradan bir çağrı değildir, oturup düşünmektir. Ya kavga ettik bari barışmasını bilelim. Bunu yapabilirsek bu millete huzuru getirmiş olabiliriz. Kusurumuz, hatamız var daha önce de söyledim. Hata insana mahsustur. Bütün mesele aynı hatayı sürdürmemektir. Helalleşme aynı zamanda barışmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir.

ELBETTE FARKLI DÜŞÜNECEĞİZ

– Oturup konuşmak bize bakıp yeri geldiğinde sağlıklı ve tutarlı eleştiriler yapmak bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu buluşmanın büyük bir önemi var. Artık birlikte olmalıyız. Elbette farklı düşüneceğiz. Ama bunlar kavga nedeni olmamalı.

SİYASETE KURUMUNA DERS VEREN BİR HAREKET

– Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir.

BENİM HAKKIM SİZLERE HELAL OLSUN

– Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz. Benim hakkım sizlere helal olsun.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Söz verdim, helalleşmek için bir daha geleceğim

İlginizi Çekebilir CHP'den dikkat çeken helalleşme videosu: Bugün milat olsun