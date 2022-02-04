Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Haberim vardı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar esareti sırasında İngiliz büyükelçisiyle görüşmesini değerlendirdi: Önceden söz vermişti. Benim de haberim vardı. Ekrem Bey gidip dozerin başında mı duracaktı?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 kanalının canlı yayınına katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kar yağışının etkisini sürdüğü saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi)

– Erdoğan, İstanbul’u kaybettiğini bir türlü içine sindiremedi. Çünkü İstanbul’un rantından yararlanıyordu. Ekrem İmamoğlu kazanmanın ötesinde başarılı bir belediye başkanlığı performansı da sergiledi.

DOZERİN BAŞINDA MI DURACAKTI?

– Duran bütün metro yatırımlarının kaynağını bularak sözleşmelerini imzaladı. 10 ayrı yerde 10 ayrı metro inşaatını birden başlattı. Yolsuzlukların da üzerine gitti. AK Parti’nin yönetiminde ya da kadın kollarında görev alan kişilerin dolar bazında burs alarak nasıl yurt dışına gittiklerini ortaya çıkardı.

– Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. Katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem İmamoğlu gidip dozerin başında mı duracaktı. Hayır, yönetecekti orayı.

TELEFONLARIMIZ DİNLENİYORDU, İZLENİYORMUŞUZ

(Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerini içeren MOBESE kayıtlarının servis edilmesi)

– Ben zaten “Telefonlarımız dinleniyor” diye söylüyordum ama izlendiğimizi de düşünemiyordum. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz… Bu da devletin parti devleti olduğunu gösteriyor.

SARAY, HSK’YI TESLİM ALMIŞ DURUMDA

– Halkın devleti olmaktan, liyakatli ve adaletli bir devletten olmaktan çıkmış, bir kişinin ve ailesinin şahsi egolarına teslim olmuş bir devlet yapısına dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Bunun için bürokratlara çağrı yaptım. Bu suçun üstüne giden yok. Hakimler Savcılar Kurulu’nu Saray teslim almış durumda.

GÜL, HAKSIZLIKLARA KARŞI “BU DOĞRU DEĞİL” DERDİ

(Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığı görevini bırakması)

– “Erdoğan çok iyi bir adam, mükemmel biri ama etrafı kötü” diyorlar ya… Ne derlerse desinler bütün bunların sorumlusu Erdoğan. Devlet ona teslim edilmiş vaziyette.

– Adalet bakanları çok fazla konuşmaz. (Abdulhamit Gül) Yeri zamanı geldiğinde haksızlıklara karşı “Bu doğru değil” diye söylerdi. Adalet reformu nasıl olacak diye açıkladılar ve bunların hepsi de doğruydu. Ama bunların hiç biri hayata geçirilmedi. Adalet Bakanı’nın gidişten rahatsız olup çekildiği söylendi.

ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKMA CESARETİNİ GÖSTEREMEZ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’la canlı yayına çıkar mı?)

– Erdoğan karşıma çıksa reyting yüksek olur. O bana istediği soruyu sorsun. Ben ona 5-6 soru soracağım. Yeter ki karşıma çıkma cesareti göstersin ama gösteremez. Arzu ederse soruları önceden de verebilirim. İsterse cevaplarını prompterle hazırlasın.

(Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?)

– Millet İttifakı kendi içinde tutarlılığı olan görüş birliği sağlamış bir ittifak. Çok yakında altı lider bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı uzlaşmayı sağlar, demokrasinin erdemlerini anlatan erdemli konuşmalar yapar, devletin adaletli yönetilmesini sağlar. Cumhurbaşkanının kişisel egolardan arınması lazım, gücün esiri olmaması lazım.