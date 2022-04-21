Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kestiler

Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı üzerine şu açıklamayı yapmıştı: “Bir siyasi partinin genel başkanı, “Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim” diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir.”

“BİR SİVİL İTAASİZLİK ÇAĞRISI DEĞİLDİR”

Bugün bir tweet atarak elektriğinin kesildiğini duyuran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.”

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:

ÜÇ YILDA YÜZDE 400’Ü AŞTI

– Sevgili halkım, eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde 400'ü aştı. Tam yüzde 400. Geri çekin zamları dedim çekmediler.

– Oysa enerji temel bir insan hakkıdır, ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya: 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz… 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu… 4 milyon. Kişi değil abone… Dile kolay. Kaç kişi demek. Bunun hesabını varın siz yapın.

HEM AÇ HEM IŞIKSIZ YATAĞA GİRİYORLAR

– Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklarımız için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız, hem aç hem ışıksız giriyor yataklarına.

KAVGADA YERİMİZ BELLİ OLSUN İSTEDİM

– Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil. Ödeyebilirim. Ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim.

HALKIMIZI SAAT 21.00’DE EKRAN BAŞINA DAVET EDİYORUM

– Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum.

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