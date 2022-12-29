Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restorana kapatma cezası

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Kayseri’ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restorana AKP’li Talas Belediyesi tarafından 'sigara içiliyor' gerekçesiyle 10 gün kapatma cezası verilmesi tartışma yarattı.

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir süre önce gerçekleştirdiği Kayseri ziyaretinde mola verdiği ve yemek yediği Sinan Chef isimli restoran AKP'li Talas İlçe Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından 10 gün süreyle kapatıldı. İşletmenin kapatılma gerekçesi ise “sigara içilmesi” olarak ifade edildi.

Kapatma işleminin, İşletmenin sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının paylaşılmasının ardından yapılması akıllarda soru işareti bıraktı.

“BÜTÜN OFİSLERİMİZ KAPATILDI”

Çalışanlarıyla birlikte işletmenin önünde açıklamalarda bulunan restoran sahibi Sinan Yavuz, kapatma nedeniyle çalışanlarının ücretini cebinden vereceğini söyledi. Yılbaşı için rezervasyon yapan müşterilerini de tek tek arayarak bilgilendireceklerini kaydeden işletme sahibi şunları söyledi:

“ İş yerimizi sigara cezası nedeniyle 10 gün kapatma geldi. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Şu an ekibimle beraberim. Ekibime moral olsun, devam ediyoruz. 10 gün istirahat ediyoruz. 10 gün dışarda yemek şovlarımıza devam ediyoruz. Ekibimin bu ay ki maaşını evimden dağıtacağım. Ofislerimiz de kitlendi. Biz Sinan Chef olarak yola devam edeceğiz. 10 gün sonra misafirlerimizi bekleyeceğiz. Yılbaşında 400 kişi kadar bir rezervemiz vardı. Bütün misafirlerimiz tek tek aranacak, özürlerimiz dilenecek ve telafi edilecek. Biz çalışma yolunda devam edeceğiz”

“BİZ ASLA SİYASİ BİR İSİM OLDUĞU İÇİN RESİM PAYLAŞMADIK”

İşletmesinin kapatılması gerekçesinin Kılıçdaroğlu'nun ziyareti nedeniyle mi gerçekleştirildiğine yönelik gelen yorumların ardından bir açıklama daha yapan işletme sahibi Yavuz, siyasi parti ayırt etmeksizin bütün misafirlerini ağırladıklarını söyledi. Bütün siyasilere saygı duyduklarını kaydeden Sinan Yavuz şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştığımız bir resimden dolayı bazı yorumlar aldık. Sinan Chef'e gelen bütün misafirlerimiz gözümüzde aynıdır ve değerlidir. Bütün siyasilere saygımız sonsuz. Ben bütün misafirlerimle resim çekiyorum. Biz asla siyasi birisi olduğu için resim paylaşmadık. Buraya gelen bütün misafirlerimize biz hizmet ederiz. Lezzet ve hizmet noktasındaki tüm yorumlara saygı duyarız”

“YAZIKLAR OLSUN SİZE”

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden CHP Kayseri eski İl Başkanı Ümit Özer ise restoranın kapatılmasına tepki gösterdi. Özer, “Esnaf ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayakta durmaya çalışırken, kepenk kapatmamak, işçi çıkarmamak için direnirken, mücadele ederken ‘gözünün üzerinde kaş var' denilerek, sudan bahanelerle, keyfi gerekçelerle, karın ağrısıyla, hırsla, kinle, nefretle eğer bu yapıldıysa yazıklar olsun size… Sizin ötekileştiren, kamplaştıran, kindar, sizden olmayanı baskıyla, korkuyla sindirmeye çalışan literatürünüzü yerelde de genelde de çok iyi biliyoruz, ama bu da olduysa hakikaten pes artık” ifadelerini kullandı.