Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten firmaya ceza!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçen haftaki kar sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6 milyon 795 bin 957 TL ceza kesti.

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İstanbul’da 24 Ocak’taki kar yağışı sonrası TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere özellikle paralı yollarda trafik kilitlendi. Vatandaşlar uzun saatler boyunca yolda mahsur kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firma ICA’ya 6 milyon 795 bin 957 TL ceza kesti.

Beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretleri de iade edildi. ICA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yaşanan doğal afet nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına, kar yağışı sırasında sabırla bekleyen yolcularımızın otoyol geçiş ücretleri iade edilmektedir.”

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