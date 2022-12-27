Madencilere jandarma engeli: 6 gözaltı

İzmir Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik’te sendikalaşma faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle işten atılan bir işçi için eylem başlatan Bağımsız Maden İş Sendikası eylemlerinin 35.’nci gününde jandarma ile karşı karşıya geldi. Sendika genel başkanı ve beraberindeki 6 yönetici izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İlker KILIÇASLAN

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İzmir Kınık ilçesi Elmadere mevkiinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik'te Bağımsız Maden İş Sendikası için sendikal faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle maden işçisi Erdoğan Çapaklı'nın işine son verildi.

İşten çıkartılan maden işçisi için Bağımsız Maden İş Sendikası yaklaşık 35 gün önce Polyak Madencilik önünde eylem başlatarak, işçinin geri alınması taleplerinde bulundu.

JANDARMADAN EYLEME ENGEL

Bir maden işçisi için başlatılan eylemin 35.'nci gününde Polyak Madenciliğe ait maden ocağının girişinde gerçekleştirilen eyleme jandarma engel olmak istedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır'ın da yer aldığı eylemde sendikanın örgütlenme sekreteri Başaran Aksu ve bazı sendika yöneticileri oturma eylemi yapmak istedi.

Oturma eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle jandarma sendika üyelerini gözaltına almak istedi.

CEP TELEFONLARI TOPLANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Polyak Madencilik önünde oturma eylem yapan sendika yöneticilerini gözaltına alındığı sırada bir sendika yöneticisinin cep telefonuyla yaşanları görüntülemek istemesi jandarma tarafından engellendi.

Jandarma tarafından görüntü çekilmesinin engellendiği sırada kameraya ilginç diyaloglar yaşandı.

Çekim yapıldığı sırada bir jandarma personelinin “Çekemezsin. Beni çileden çıkarmayın.” ifadelerine karşılık oturma eylemine devam eden sendikanın örgütlenme sekreteri Başaran Aksu, “Çeker. Bunu engelleyemezsiniz' ifadelerine yer verdi.

Jandarma personeli daha sonra, “Şu an görevimi engelliyorsunuz. Şakamısın sen.” sözlerine sendika yöneticisi Aksu, “Şakayım. Ben görevini engellemiyorum. Sen suç işliyorsun. Sendikal bir grevin çekilmesini engelliyorsun.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan diyalogların ardından jandarma eylem yapan ve çekim yapan kişinin cep telefonlarını alarak başta sendikanın genel başkanı Gökay Çakır ile beraberindeki 6 yöneticiyi gözaltına aldı.

“MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEZLER”

Gözaltı öncesinde açıklamada bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, bir işyerinde sendikal faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle bir işçinin atılmasının hukuka uygun olmadığını dile getirdi.

Yaşananlarla ilgili sendika genel başkanı Çakır şu ifadelere yer verdi:

“Sendikal çalışma yürütmek Anayasal bir haktır. Bu hakkı kimse kısıtlayamaz ve kullandığı içinde işten atılamaz. Yaklaşık 35 gündür yürüttüğümüz eylemimizin çeşitli yollarla engellenmek istedi.

Ancak direnişimiz devam edecek. Biz müzakereye her zaman açığımız. İşçi arkadaşımız ne zaman işine iade edilirse eylemimiz o zaman son bulacak. Alınmadığı takdirde eylemlerimiz ve mücadelemiz devam edecek. Bunu kimse engelleyemez.”