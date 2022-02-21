Mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi

Çarşı ve Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının yeniden ayrılmasına, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hayati ARIGAN

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için “ihlal prosedürü” başlatmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ÇARŞI VE GEZİ DAVALARI AYRILDI

30 Temmuz 2021’de aralarında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine kararı verilen Çarşı ve Gezi Parkı davaları da yeniden ayrıldı. Gezi davasının bir sonraki duruşması 21 Mart’ta görülülecek

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Yargıtay, bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti.

Davalar 30 Temmuz 2021’de birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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