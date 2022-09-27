Mersin’de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

Dün gece Mersin'de teröristlerin polisevine düzenlediği saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis ve üç sivil yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı iki teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu açıklandı.

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Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki polisevine dün saat 23.00 sıralarında terör saldırısı düzenlendi.

İki kadın terörist ile kendilerini fark eden polisler arasında çatışma çıktı. Canlı bomba olduğu öğrenilen teröristlerden biri aracı patlattı. Saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Bir polis ve üç sivil vatandaş yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, iki teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

“Teröristin, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.”

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