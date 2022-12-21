Öğretim üyesi Aylin Sözer’in katiline müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis

İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrasında açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer, "Acilen bir sistem yapılandırılması şart. Çünkü canınız yanmadan anlamıyorsunuz. Benim içime su serpilmiyor. 100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok" dedi.

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Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Kemal Ayyıldızın “nitelikli kasten öldürme”, “silahla, konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

“AYLİN’E BEN KIYMADIM”

Mahkemede savunma yapan sanık Kemal Ayyıldız, “Her zaman söylüyorum. Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. 3 tane çocuğum var, üzerlerine yemin ederim Aylin’e ben kıymadım” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız’ı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık hakkında, “nitelikli yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından ise 15 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme verilen cezalarda indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aylin Sözer’in (48) 26 Kasım 2020de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede sanık Kemal Ayyıldız’ın (32) Sözer’i, boğazını kesip yakarak kaybettiği öne sürülüyor. İddianamede sanık Ayyıldız’ın “Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca sanık Ayyıldız’ın “Silahla konutta yağma”, “Mala zarar verme”, “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” ve “Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

“BENİM İÇİME SU SERPİLMİYOR”

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer gözyaşlarına hakim olamadı. Nilay Sözer, “Sanığa ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezası verildi. Hiçbir karar ablamı geri getirmeyecek. En azından diğer kadınların öldürülmesini önleyebilir. Acilen bir sistem yapılandırılması şart. Çünkü canınız yanmadan anlamıyorsunuz. Benim içime su serpilmiyor. 100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok. Biz en ağır cezayı almasını düşünüyoruz her zaman. Ben avukatlarımı ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl yargılama çok uzun bir süre. Biz katili suçüstü yakaladık. Her şey benim gözümün önünde oldu. Bizim hayatımız da tehlike altındaydı. Hepimizin başına böyle bir olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir çözüm gerekiyor” diye konuştu.

İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşma sonrasında açıklama yapan avukat Hasan Kılıç, “Aylin hanımın gözü arkada kalmadı. İlk günden beri takip ettiğimiz süreç bugün neticelendirildi. Önemli bir süreci geride bıraktık. Mahkeme bütün delilleri tek tek inceledi, talepleri tek tek ortaya koydu ve bugün bu karar çıktı. Gerçekten çok önemli bir karar. Hiçbir açıdan indirim ve haksız tahrik uygulanmadı. Son dönemlerde özellikle kadına dönük şiddet, kadın cinayetleri yönünden farklı farklı kararların çıktığını görüyoruz. Genel anlamda görüşlerimizin neredeyse tamamına yakını kabul gördü. Dolayısıyla bu süreçlerin sonunda hak edenin hak ettiği cezayı almış olması önemli. Yerel mahkemenin kararı burada mevcut bundan sonraki aşamada da gelişmeleri tabi süreci takip edeceğiz” dedi. (DHA)