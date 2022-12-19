Öztrak: Bu ülkede çocuklarımız açlıktan ölüyor, Erdoğan maç izlemeye gidiyor

SÖZCÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a Dünya Kupası finalini izlemeye gitmesini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ülkede çocuklarımız açlıktan ölüyor, bu ülkenin cumhurbaşkanı uçan sarayıyla Katar’a futbol maçı izlemeye gidiyor. Milletin ayranı yok içmeye, Erdoğan uçakla gidiyor maç seyretmeye" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Katar’a gitmesini eleştirdi.

Öztrak, konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

“6 yaşında evlendirilen ve yıllarca sistematik tecavüze uğrayan kızımızın acısını yaşarken, bu sefer de Eskişehir'den akrabalarının elinde açlıktan ölen Elif'in haberiyle sarsılıyoruz. Bu ülkede çocuklarımız açlıktan ölüyor, bu ülkenin cumhurbaşkanı uçan sarayıyla Katar'a futbol maçı izlemeye gidiyor.

Milletin ayranı yok içmeye, Erdoğan uçakla gidiyor maç seyretmeye. Çocuklarımız sahipsiz, gençlerimiz umudunu yitirmiş, başka ülkelere gitmek için fırsat kolluyor. Kalanlar da evde oturuyor. Genç işsizliği bu ülkenin en büyük israfı. 20 yıldır iş başında olanlar, gençlerimize okurken de doğru dürüst beslenme, barınma imkanı sunamıyorlar.”