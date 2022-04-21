Peş peşe bombalı saldırılar sonrası iki kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lının, jandarmanın operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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Dün Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs seyir halindeyken, elektrik direğinin önüne bırakılan el yapımı bomba uzaktan patlatıldı.

Bir infaz koruma memuru şehit oldu, dört infaz koruma memuru yaralandı. Bu sabah da İstanbul Gaziosmanpaşa’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lının, jandarmanın operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: İstihbarat çalışmaları sonucu, örgüt mensuplarına patlayıcıları taşıması konusunda yardım ve yataklık eden 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 kg patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzeme ve elektronik materyal ele geçirildi.

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