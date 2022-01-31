Pitbull kurbanı Asiye Ateş taburcu edildi

Gaziantep'te iki Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Dünyaya ve Türkiye’ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta dört saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi.

48 SAAT UYUTULDU

Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye’ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, iki günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı.

ÖZKAN: BİR YILI BULABİLİR

Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili, “Kemik eksiğimiz, çenemizde eksiğimiz var. Sinirlerimizde hasarımız var. Onlarla ilgili devam etmeye çalışacağız. İleride saçlı derisiyle ilgili işlemlerimiz olacak. Asiye'nin normal bir insan gibi görünsün, normal bir insan gibi hayatını devam ettirsin diye uğraşıyoruz. Bu zaman bir yılı bulabilir” demişti.

BABA ATEŞ: 1.5 AY SONRA GERİ GELECEĞİZ

Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden öğle saatlerinde taburcu edildi. Annesi Zeynep Ateş’in kucağında hafif ticari araca binen Asiye Ateş'in yüzünde maske ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Baba Hüseyin Ateş, “Çok iyiyiz Allah'a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şu anda Allah'a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz” dedi. Yakınlarının aracıyla küçük Asiye ailesiyle havalimanına hareket etti.

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